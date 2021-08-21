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Родина - СКА-Хабаровск-2

21.08.2021, Суббота, 17:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур Родина - СКА-Хабаровск-2
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