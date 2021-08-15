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Родина - Строгино

15.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур Родина - Строгино
Россия. Кубок (2020/2021)
1/256 финала
5 августа, среда 15:00 Родина 3:2 Строгино
Россия. Кубок (2019/2020)
1/256 финала
20 июля, суббота 16:00 Строгино 2:3 Родина
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