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Арсенал-2 - Сахалин

08.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Косая Гора, стадион ДЮСШ "Арсенал" Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур Арсенал-2 - Сахалин
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