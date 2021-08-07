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Сатурн - Пересвет

07.08.2021, Суббота, 18:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур Сатурн - Пересвет
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