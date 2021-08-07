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Химки-М - Родина

07.08.2021, Суббота, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур Химки-М - Родина
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