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Квант - СКА-Хабаровск-2

07.08.2021, Суббота, 13:00 мск Обнинск, стадион Труд Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур Квант - СКА-Хабаровск-2
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