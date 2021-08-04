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Рязань - Сахалин

04.08.2021, Среда, 18:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур Рязань - Сахалин
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