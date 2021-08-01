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Салют - Калуга

01.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Белгород, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур Салют - Калуга
Россия. Кубок (2020/2021)
1/64 финала
2 сентября, среда 18:00 Калуга 0:0 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 16:00 Салют 1:0 Калуга
Россия. Кубок (2019/2020)
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Калуга 3:3
(4:5)п		 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
21 тур
27 апреля, суббота 15:00 Салют 2:2 Калуга
9 тур
15 сентября, суббота 14:00 Калуга 1:2 Салют
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
39 тур
4 июня, понедельник 19:00 Салют 2:0 Калуга
25 тур
29 сентября, четверг 17:00 Калуга 1:1 Салют
13 тур
7 июля, четверг 19:30 Салют 3:0 Калуга
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