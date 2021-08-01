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Арсенал-2 - Динамо Вл

01.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Косая Гора, стадион ДЮСШ "Арсенал" Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур Арсенал-2 - Динамо Вл
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