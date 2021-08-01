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Пересвет - Металлург-Видное

01.08.2021, Воскресенье, 16:00 мск Домодедово, стадион Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур Пересвет - Металлург-Видное
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