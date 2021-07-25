Введите ваш ник на сайте

Химки-М - Квант

25.07.2021, Воскресенье, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур Химки-М - Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 15:00 Квант 2:1 Химки-М
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
23 тур
11 мая, суббота 13:00 Химки-М 1:1 Квант
11 тур
29 сентября, суббота 15:00 Квант 0:0 Химки-М
...
  • Читайте нас: 