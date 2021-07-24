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Сатурн - Коломна

24.07.2021, Суббота, 18:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур Сатурн - Коломна
Россия. Кубок (2020/2021)
1/256 финала
5 августа, среда 15:00 Сатурн 0:3 Коломна
Россия. Кубок (2019/2020)
1/256 финала
21 июля, воскресенье 17:00 Коломна 2:1 Сатурн
Россия. Кубок (2017/2018)
1/128 финала
23 июля, воскресенье 16:00 Коломна 0:1 Сатурн
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 19:00 Сатурн 2:0 Коломна
4 тур
2 августа, суббота 18:00 Коломна 1:0 Сатурн
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