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СКА-Хабаровск-2 - Знамя

24.07.2021, Суббота, 10:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур СКА-Хабаровск-2 - Знамя
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