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Тюмень - Звезда

09.11.2021, Вторник, 15:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 19 тур Тюмень - Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
12 тур
30 сентября, четверг 16:30 Звезда 3:0 Тюмень
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 17:00 Тюмень 0:0
(5:4)п		 Звезда
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 16:00 Тюмень 1:2 Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
8 тур
6 сентября, пятница 17:00 Звезда 0:0 Тюмень
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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