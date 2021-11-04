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Челябинск - Тюмень

04.11.2021, Четверг, 13:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 18 тур Челябинск - Тюмень
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
13 тур
5 октября, вторник 17:00 Тюмень 3:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
14 тур
13 октября, воскресенье 13:00 Тюмень 0:0 Челябинск
4 тур
8 августа, четверг 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
23 тур
12 мая, понедельник 17:00 Тюмень 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 17:00 Тюмень 2:1 Челябинск
1 тур
18 июля, четверг 16:30 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 17:00 Тюмень 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
24 тур
30 апреля, вторник 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
8 тур
27 августа, понедельник 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
33 тур
30 апреля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Тюмень
19 тур
22 августа, понедельник 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
7 тур
30 мая, понедельник 00:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
19 тур
13 сентября, понедельник 16:00 Тюмень 1:1 Челябинск
7 тур
10 июня, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Тюмень
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 15:00 Челябинск 2:0 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
18 тур
8 августа, суббота 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
1 тур
26 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Тюмень
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
14 мая, четверг 00:00 Тюмень 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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