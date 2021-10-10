Тюмень - Волга

|12 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Тюмень
|0:1
|Волга
|2 тур
|24 июля, среда
|17:30
|Волга
|1:0
|Тюмень
|36 тур
|18 мая, пятница
|18:00
|Волга
|1:3
|Тюмень
|22 тур
|9 сентября, пятница
|17:00
|Тюмень
|0:0
|Волга
|10 тур
|18 июня, суббота
|18:00
|Волга
|1:0
|Тюмень
|22 тур
|4 октября, понедельник
|18:00
|Волга
|1:2
|Тюмень
|10 тур
|4 июля, воскресенье
|16:30
|Тюмень
|2:0
|Волга
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волга Ул
|28
|19
|7
|2
|57:19
|+38
|64
|2.
|Челябинск
|28
|20
|2
|6
|56:24
|+32
|62
|3.
|Тюмень
|28
|18
|6
|4
|79:30
|+49
|60
|4.
|Звезда
|28
|16
|4
|8
|52:28
|+24
|52
|5.
|Амкар-Пермь
|28
|16
|3
|9
|42:28
|+14
|51
|6.
|Новосибирск
|28
|15
|5
|8
|40:24
|+16
|50
|7.
|Урал-2
|28
|12
|6
|10
|48:39
|+9
|42
|8.
|Иртыш
|28
|10
|8
|10
|50:49
|+1
|38
|9.
|Торпедо Миасс
|28
|10
|5
|13
|33:41
|-8
|35
|10.
|Спартак Т
|28
|11
|3
|14
|45:66
|-21
|33
|11.
|Оренбург-2
|28
|6
|9
|13
|31:52
|-21
|27
|12.
|Динамо Брл
|28
|7
|5
|16
|29:42
|-13
|26
|13.
|Носта
|28
|6
|3
|19
|23:54
|-31
|21
|14.
|Зенит Иж
|28
|4
|4
|20
|20:55
|-35
|16
|15.
|Лада-Тольятти
|28
|2
|6
|20
|24:78
|-54
|9
|* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3