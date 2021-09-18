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Челябинск - Волга

18.09.2021, Суббота, 14:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 10 тур Челябинск - Волга
Россия. ПФЛ. Группа 4 (2020/2021)
2 тур
15 августа, суббота 15:00 Челябинск 0:1 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
16 тур
26 октября, суббота 13:00 Волга 0:1 Челябинск
6 тур
23 августа, пятница 16:00 Челябинск 2:2 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
20 тур
22 апреля, понедельник 17:00 Волга 1:0 Челябинск
10 тур
23 сентября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:2 Волга
Россия. Кубок (2018/2019)
1/64 финала
7 августа, вторник 18:00 Волга 1:1
(1:4)п		 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
20 тур
21 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Волга
8 тур
8 сентября, пятница 17:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
21 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 Волга 0:0 Челябинск
13 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:0 Волга
5 тур
16 августа, вторник 17:00 Волга 1:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
24 тур
13 мая, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Волга
14 тур
8 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:0 Волга
6 тур
21 августа, пятница 18:00 Волга 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
27 тур
5 июня, пятница 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
23 сентября, вторник 18:00 Волга 1:1 Челябинск
2 тур
24 июля, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
27 тур
5 июня, четверг 17:00 Челябинск 2:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 13:00 Челябинск 1:2 Волга
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Волга 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 16:30 Челябинск 1:1 Волга
11 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 16:30 Челябинск 2:2 Волга
21 тур
3 сентября, суббота 18:00 Волга 1:0 Челябинск
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Челябинск 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Волга 1:2 Челябинск
12 тур
19 июля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Челябинск 1:1 Волга
16 тур
18 июля, суббота 18:00 Волга 1:1 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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