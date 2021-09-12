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Носта - Челябинск

12.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 9 тур Носта - Челябинск
Россия. ПФЛ. Группа 4 (2020/2021)
4 тур
29 августа, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Носта
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 00:00 Челябинск 3:0 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
8 тур
5 сентября, четверг 16:00 Носта 0:2 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
17 тур
4 ноября, воскресенье 14:00 Носта 1:0 Челябинск
7 тур
2 сентября, воскресенье 15:00 Челябинск 1:2 Носта
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 16:30 Челябинск 0:0
(5:4)п		 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 16:00 Носта 0:2 Челябинск
11 тур
24 сентября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:3 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
25 тур
25 мая, четверг 16:00 Носта 2:1 Челябинск
10 тур
13 сентября, вторник 16:00 Носта 2:1 Челябинск
2 тур
28 июля, четверг 16:30 Челябинск 5:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
27 тур
31 мая, вторник 16:30 Челябинск 2:1 Носта
17 тур
26 октября, понедельник 13:00 Челябинск 1:2 Носта
9 тур
9 сентября, среда 16:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 15:00 Носта 0:1 Челябинск
6 тур
21 августа, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Носта
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 17:00 Носта 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:3 Носта
5 тур
13 августа, вторник 17:00 Носта 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 16:00 Носта 0:2 Челябинск
14 тур
1 октября, понедельник 14:00 Челябинск 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
36 тур
18 мая, пятница 16:00 Носта 1:1 Челябинск
22 тур
9 сентября, пятница 16:00 Челябинск 4:0 Носта
10 тур
18 июня, суббота 00:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Носта 0:1 Челябинск
1 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 2:1 Носта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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