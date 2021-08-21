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Лада-Тольятти - Носта

21.08.2021, Суббота, 16:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 6 тур Лада-Тольятти - Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
9 тур
11 сентября, среда 16:00 Лада-Тольятти 0:3 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
16 тур
29 октября, понедельник 14:00 Лада-Тольятти 0:3 Носта
6 тур
26 августа, воскресенье 15:00 Носта 1:0 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 2:1 Носта
12 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Носта 3:0 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
24 тур
19 мая, пятница 16:00 Лада-Тольятти 1:3 Носта
13 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 1:0 Носта
5 тур
16 августа, вторник 16:00 Носта 2:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
20 тур
20 апреля, среда 15:00 Носта 3:0 Лада-Тольятти
10 тур
15 сентября, вторник 16:30 Лада-Тольятти 0:1 Носта
2 тур
28 июля, вторник 16:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2015/2016)
1/64 финала
7 августа, пятница 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
24 тур
18 мая, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 2:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
15 тур
10 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:2 Носта
5 тур
15 августа, пятница 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
26 тур
30 мая, пятница 16:00 Носта 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 13:00 Носта 2:2 Лада-Тольятти
8 тур
4 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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