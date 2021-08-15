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Волга - Носта

15.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 5 тур Волга - Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
14 тур
13 октября, воскресенье 13:00 Волга 2:2 Носта
4 тур
8 августа, четверг 16:00 Носта 1:3 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
24 тур
16 мая, четверг 16:00 Носта 0:0 Волга
18 тур
9 апреля, вторник 17:00 Волга 1:2 Носта
8 тур
9 сентября, воскресенье 15:00 Носта 0:2 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
25 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Волга
13 тур
7 октября, суббота 17:00 Волга 3:2 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
27 тур
4 июня, воскресенье 16:00 Носта 1:2 Волга
18 тур
29 октября, суббота 17:00 Волга 0:0 Носта
1 тур
20 июля, среда 17:00 Носта 1:2 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
25 тур
19 мая, четверг 17:00 Волга 1:3 Носта
15 тур
14 октября, среда 15:00 Носта 0:0 Волга
7 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Волга 1:1 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
19 тур
18 апреля, суббота 18:00 Волга 3:0 Носта
9 тур
7 сентября, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 16:00 Носта 2:0 Волга
11 тур
19 сентября, четверг 18:00 Волга 1:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
18 тур
20 октября, суббота 18:00 Волга 0:1 Носта
2 тур
24 июля, вторник 17:00 Носта 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
39 тур
5 июня, вторник 17:00 Волга 2:0 Носта
25 тур
29 сентября, четверг 15:00 Носта 0:2 Волга
13 тур
8 июля, пятница 18:00 Волга 5:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
16 тур
24 августа, вторник 19:00 Волга 2:0 Носта
4 тур
19 мая, среда 16:00 Носта 0:3 Волга
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 00:00 Волга 4:2 Носта
9 тур
5 мая, понедельник 00:00 Носта 2:1 Волга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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