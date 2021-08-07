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Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск

07.08.2021, Суббота, 16:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 4 тур Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Группа 4 (2020/2021)
4 тур
29 августа, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 4:1 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
12 тур
29 сентября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 1:5 Зенит-Ижевск
2 тур
24 июля, среда 17:30 Зенит-Ижевск 2:1 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
27 тур
4 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:3 Зенит-Ижевск
13 тур
10 октября, среда 14:00 Зенит-Ижевск 1:1 Лада-Тольятти
3 тур
3 августа, пятница 17:00 Лада-Тольятти 2:0 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 4:1 Лада-Тольятти
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
22 тур
8 мая, понедельник 16:00 Лада-Тольятти 1:2 Зенит-Ижевск
10 тур
13 сентября, вторник 17:00 Лада-Тольятти 1:4 Зенит-Ижевск
2 тур
28 июля, четверг 17:30 Зенит-Ижевск 3:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
21 тур
26 апреля, вторник 17:00 Лада-Тольятти 0:1 Зенит-Ижевск
11 тур
19 сентября, суббота 18:00 Зенит-Ижевск 6:1 Лада-Тольятти
3 тур
3 августа, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:3 Зенит-Ижевск
3 тур
1 августа, пятница 19:00 Зенит-Ижевск 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
19 тур
18 апреля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:1 Зенит-Ижевск
9 тур
9 сентября, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 18:30 Лада-Тольятти 3:1 Зенит-Ижевск
13 тур
28 сентября, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 2:3 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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