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СКА - Форте

28.07.2021, Среда, 17:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала СКА - Форте
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
25 тур
21 апреля, среда 15:00 Форте 1:1 СКА
9 тур
4 октября, воскресенье 16:00 СКА 2:1 Форте
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