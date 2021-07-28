|21 тур
|28 марта, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|5 тур
|6 сентября, воскресенье
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Черноморец
|21 тур
|28 марта, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|5 тур
|6 сентября, воскресенье
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Черноморец
|1/64 финала
|2 сентября, среда
|18:30
|Черноморец
|4:0
|Биолог-Новокубанск
|15 тур
|27 октября, воскресенье
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|2:1
|Черноморец
|1/64 финала
|5 августа, понедельник
|18:30
|Черноморец
|Биолог-Новокубанск
|1/64 финала
|5 августа, понедельник
|18:30
|Биолог-Новокубанск
|2:4
|Черноморец
|26 тур
|4 мая, суббота
|16:00
|Черноморец
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|12 тур
|10 октября, среда
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Черноморец
|33 тур
|20 мая, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Черноморец
|17 тур
|4 ноября, суббота
|16:00
|Черноморец
|5:0
|Биолог-Новокубанск
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Черноморец
|8 тур
|16 сентября, пятница
|18:00
|Черноморец
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|20 тур
|18 апреля, понедельник
|17:00
|Черноморец
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|8 тур
|7 сентября, понедельник
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Черноморец
|12 тур
|13 октября, понедельник
|17:00
|Черноморец
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|2 тур
|12 августа, вторник
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:2
|Черноморец
|31 тур
|19 мая, понедельник
|17:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Черноморец
|15 тур
|29 сентября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|26 тур
|26 апреля, пятница
|17:30
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Черноморец
|10 тур
|9 сентября, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|3:1
|Биолог-Новокубанск