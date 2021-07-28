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Черноморец - Биолог-Новокубанск

28.07.2021, Среда, 19:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Черноморец - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
21 тур
28 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 1:0 Биолог-Новокубанск
5 тур
6 сентября, воскресенье 16:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
Россия. Кубок (2020/2021)
1/64 финала
2 сентября, среда 18:30 Черноморец 4:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
15 тур
27 октября, воскресенье 14:00 Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец
Россия. Кубок (2019/2020)
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Черноморец Биолог-Новокубанск
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Биолог-Новокубанск 2:4 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
26 тур
4 мая, суббота 16:00 Черноморец 2:0 Биолог-Новокубанск
12 тур
10 октября, среда 14:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
33 тур
20 мая, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
17 тур
4 ноября, суббота 16:00 Черноморец 5:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
8 тур
16 сентября, пятница 18:00 Черноморец 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
20 тур
18 апреля, понедельник 17:00 Черноморец 1:1 Биолог-Новокубанск
8 тур
7 сентября, понедельник 16:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
12 тур
13 октября, понедельник 17:00 Черноморец 1:0 Биолог-Новокубанск
2 тур
12 августа, вторник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
31 тур
19 мая, понедельник 17:30 Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец
15 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 17:30 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец
10 тур
9 сентября, воскресенье 18:00 Черноморец 3:1 Биолог-Новокубанск
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