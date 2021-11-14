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Муром - Динамо-2

14.11.2021, Воскресенье, 18:00 мск Муром, стадион им. Виктора Лосева Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур Муром - Динамо-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Динамо-2 0:0 Муром
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
26 тур
23 мая, воскресенье 16:00 Динамо-2 1:0 Муром
3 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Муром 1:2 Динамо-2
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