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Шинник - Олимп-Долгопрудный-2

14.11.2021, Воскресенье, 14:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур Шинник - Олимп-Долгопрудный-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:0 Шинник
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