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Енисей-М - Химик

14.11.2021, Воскресенье, 11:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур Енисей-М - Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 17:30 Химик 0:1 Енисей-М
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