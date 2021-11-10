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Балтика-БФУ - Зенит-2

10.11.2021, Среда, 15:00 мск Калининград, стадион Балтика Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Балтика-БФУ - Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 13:00 Зенит-2 2:1 Балтика-БФУ
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