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Красава - Чита

07.11.2021, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Красава - Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 09:00 Чита 1:2 Красава
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