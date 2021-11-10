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Торпедо Вл - Волна

10.11.2021, Среда, 17:00 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Торпедо Вл - Волна
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 16:00 Волна 0:1 Торпедо Вл
Россия. Кубок (2021/2022)
1/64 финала
11 августа, среда 18:00 Волна 0:2 Торпедо Вл
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