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Олимп-Долгопрудный-2 - Знамя Труда

10.11.2021, Среда, 15:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Олимп-Долгопрудный-2 - Знамя Труда
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 14:00 Знамя Труда 1:2 Олимп-Долгопрудный-2
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