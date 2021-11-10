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Енисей-М - Чертаново

10.11.2021, Среда, 10:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Енисей-М - Чертаново
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
11 тур
21 сентября, вторник 13:00 Чертаново 1:3 Енисей-М
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