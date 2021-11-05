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Динамо СПб - Тверь

05.11.2021, Пятница, 14:15 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур Динамо СПб - Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 15:00 Тверь 0:0 Динамо СПб
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