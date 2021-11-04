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Кайрат - Чита

04.11.2021, Четверг, 15:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур Кайрат - Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 10:30 Чита 1:1 Кайрат
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