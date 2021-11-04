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Луки-Энергия - Балтика-БФУ

04.11.2021, Четверг, 15:00 мск Великие Луки, стадион Экспресс Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур Луки-Энергия - Балтика-БФУ
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 15:00 Балтика-БФУ 1:2 Луки-Энергия
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