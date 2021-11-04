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Динамо-2 - Казанка

04.11.2021, Четверг, 15:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур Динамо-2 - Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 17:00 Казанка 1:1 Динамо-2
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
25 тур
18 мая, вторник 13:00 Казанка 1:2 Динамо-2
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Динамо-2 2:2 Казанка
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