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Волна - Олимп-Долгопрудный-2

04.11.2021, Четверг, 14:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур Волна - Олимп-Долгопрудный-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:1 Волна
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