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Шинник - Чертаново

05.11.2021, Пятница, 16:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур Шинник - Чертаново
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 16:00 Чертаново 1:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2020/2021)
31 тур
20 марта, суббота 15:00 Чертаново 2:2 Шинник
11 тур
23 сентября, среда 18:30 Шинник 1:1 Чертаново
Россия. ФНЛ (2019/2020)
14 тур
21 сентября, суббота 18:00 Чертаново 0:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Шинник 3:3 Чертаново
16 тур
13 октября, суббота 15:00 Чертаново 0:1 Шинник
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