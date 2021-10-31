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Тверь - Звезда

31.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Тверь, стадион Юность Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 19 тур Тверь - Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 14:00 Звезда 1:2 Тверь
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 16:00 Звезда 1:0 Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
21 тур
24 апреля, суббота 15:00 Звезда 0:0 Тверь
8 тур
27 сентября, воскресенье 14:30 Тверь 0:0 Звезда
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