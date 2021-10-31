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Красава - Кайрат

31.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 19 тур Красава - Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 16:00 Кайрат 3:2 Красава
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