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Енисей-М - Шинник

31.10.2021, Воскресенье, 11:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 19 тур Енисей-М - Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 18:00 Шинник 3:0 Енисей-М
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