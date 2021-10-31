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Химик - Волна

31.10.2021, Воскресенье, 14:30 мск Дзержинск, стадион Химик Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 19 тур Химик - Волна
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 18:00 Волна 1:2 Химик
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 18:00 Химик 0:0
(1:3)п		 Волна
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