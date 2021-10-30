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Олимп-Долгопрудный-2 - Муром

30.10.2021, Суббота, 15:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 19 тур Олимп-Долгопрудный-2 - Муром
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 18:00 Муром 0:0 Олимп-Долгопрудный-2
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