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Зенит-2 - Тверь

25.10.2021, Понедельник, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур Зенит-2 - Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 15:00 Тверь 2:2 Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
22 тур
29 апреля, четверг 17:00 Тверь 0:1 Зенит-2
7 тур
20 сентября, воскресенье 13:00 Зенит-2 3:1 Тверь
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