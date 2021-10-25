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Чита - Звезда

25.10.2021, Понедельник, 10:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур Чита - Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
8 тур
3 сентября, пятница 14:00 Звезда 1:1 Чита
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
20 тур
17 апреля, суббота 09:00 Чита 0:2 Звезда
9 тур
6 октября, вторник 14:00 Звезда 5:0 Чита
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