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Знамя Труда - Енисей-М

25.10.2021, Понедельник, 18:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур Знамя Труда - Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 13:00 Енисей-М 2:0 Знамя Труда
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