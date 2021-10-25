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Муром - Химик

25.10.2021, Понедельник, 18:00 мск Муром, стадион им. Виктора Лосева Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур Муром - Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 16:00 Химик 2:1 Муром
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