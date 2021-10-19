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Ленинградец - Балтика-БФУ

19.10.2021, Вторник, 16:00 мск Рощино, стадион Рощино Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 17 тур Ленинградец - Балтика-БФУ
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
7 тур
30 августа, понедельник 15:00 Балтика-БФУ 0:1 Ленинградец
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