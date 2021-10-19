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Чита - Зенит-2

19.10.2021, Вторник, 10:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 17 тур Чита - Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
7 тур
28 августа, суббота 13:00 Зенит-2 4:0 Чита
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
19 тур
14 апреля, среда 00:00 Чита 1:1 Зенит-2
10 тур
9 октября, пятница 13:00 Зенит-2 3:0 Чита
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