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Красава - Звезда

19.10.2021, Вторник, 16:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 17 тур Красава - Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
7 тур
30 августа, понедельник 17:00 Звезда 0:2 Красава
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