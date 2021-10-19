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Кайрат - Динамо СПб

19.10.2021, Вторник, 15:00 мск Одинцово, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 17 тур Кайрат - Динамо СПб
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
7 тур
29 августа, воскресенье 15:00 Динамо СПб 2:0 Кайрат
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